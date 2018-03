Moda, designer americano crea t-shirt con il volto di Putin

Il designer statunitense Heron Preston in collaborazione con il negozio d’abbigliamento moscovita KM20 ha lanciato una maglietta con il volto del presidente russo Vladimir Putin. Lo riporta Hypebeast.

La t-shirt nera con la foto di Putin e la scritta "Mr President" sarà venduta in abbinamento con un marsupio arancione. Secondo Hypebeast, il set è "perfetto" per i turisti.

"Non ho mai pensato alla politica; non la seguo nemmeno. Ma mi ha sempre interessato la Russia… Questa collezione è la mia visione personale della Russia come una roccaforte di forza e potere. Spionaggio. La storia del paese nella grande corsa spaziale contro la NASA. Questo è il più grande paese del mondo e Putin una persona superpotente che pratica sport estremi", ha detto Preston.

Il designer ha spiegato che la sua collezione è stata ispirata dalle T-shirt con il volto di Putin, molto popolari in tutti i negozi turistici di Mosca.

A febbraio la Russian Fashion Roots insieme alla designer Martha Duma ha lanciato una nuova collezione di accessori chiamata President-Style, dove l'elemento principale è il ritratto del presidente Putin.