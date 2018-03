NATO: impossibile difesa della Svezia contro "l'aggressione russa" in aperto conflitto

Nella relazione si dice che, secondo le stime delle Forze Armate della Svezia, il paese non è pronto ad un conflitto diretto con la Russia. Inoltre, le possibilità di difesa delle truppe della NATO in Europa, sono messe in discussione.

"Si esprime il parere che, nel caso di una situazione di crisi nei rapporti tra la Russia e uno o più dei paesi Baltici, o con la Polonia, in una fase di conflitto aperto, se la Russia prendesse sotto il suo controllo l'isola svedese di Gotland, l'invio dei rinforzi NATO necessario per proteggere i paesi baltici sarebbe praticamente impossibile" si legge nel documento.

Nella relazione del collegio della NATO, si sottolinea che la Svezia non ha garanzie di protezione da parte dei paesi partner, in caso di attacco contro di essa.

"La Svezia è molto attiva nel partecipare al processo di sviluppo della cooperazione di difesa. Tuttavia, al momento la situazione è questa, la Svezia ha partnership nel settore della difesa ma ciò non garantisce che qualcuno dei suoi partner accorrerà in suo aiuto in caso di attacco al suo territorio" si legge nel documento.

Nel documento si segnala inoltre che l'adesione della Svezia alla NATO può provocare gravi contromisure russe e causare problemi in materia di sicurezza.