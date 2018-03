In Kenya morto l'ultimo maschio di rinoceronte bianco settentrionale

"Siamo tutti addolorati a Ol Pejeta per la morte di Sudan. È stato un ottimo rappresentante del suo genere, lo ricorderemo per il lavoro che ha fatto, ha attirato l'attenzione del pubblico di tutto il mondo riguardo la situazione in cui si trovano non solo i rinoceronti, ma anche migliaia di altre specie in pericolo di estinzione per le attività umane" ha detto il direttore generale della riserva naturale Richard Vigne.

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1 — Ol Pejeta (@OlPejeta) 20 марта 2018 г.

​Ora rimangono solo due femmine di questa specie: la figlia e la nipote di Sudan, Najin e Faty.

Come riferisce la riserva, l'unica speranza per la continuazione della specie è l'allevamento della prole attraverso la fecondazione in vitro con l'utilizzo di ovociti e spermatozoi conservati. Le madri surrogate possono essere femmine di rinoceronte bianco del sud.

Il rinoceronte bianco è il più grande rappresentante dei rinoceronti e il secondo più grande animale dopo l'elefante, che vive sulla terra. Ci sono due sottospecie, quella del nord e del sud. I rinoceronti bianchi del sud vivono in Sud Africa, Namibia, Zimbabwe e Mozambico. Entrambe le specie sono a rischio d'estinzione a causa del bracconaggio.