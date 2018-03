Terrorista russo reclutato, arrestato in Afghanistan

L'FSB nell'ambito di un'inchiesta penale sul finanziamento del terrorismo, in collaborazione con le forze di sicurezza afgane, ha arrestato un cittadino russo in Afghanistan.

"Nell'ambito dei casi di finanziamento di attività terroristiche e di reclutamento di membri per partecipare a combattimenti con organizzazioni internazionali vietate, in collaborazione con i partner afgani, è stato trovato e arrestato un cittadino russo, residente della regione di Tverskoj, ricercato per mandato internazionale e nascosto in Afghanistan" ha dichiarato l'FSB.

Nel comunicato si afferma che ieri il detenuto in aereo è arrivato da Kabul a Mosca, è stato trasferito a Tver per lo svolgimento delle indagini. A maggio 2017 l'FSB di Mosca ha riferito della detenzione a Tver di cinque cittadini dell'Asia Centrale per il finanziamento del gruppo terroristico dello Stato Islamico, durante le perquisizioni nei luoghi di residenza dei detenuti sono stati sequestrati carte di credito e assegni.