"Penso che non sia l'unica impresa di questo tipo al mondo, aziende simili sono molte, da una parte. D'altra parte, la stessa logica di intervento nelle elezioni, attraverso la creazione di alcuni account e la diffusione in internet di informazioni senza limiti è una grande stupidità. Questa idiozia ha già raggiunto un livello tale che se si segue una logica simile, si ottiene solo assurdità. Su questa società si poteva investigare in diversi punti del mondo. Ma non si farà, non è interessato nessuno. Ecco se fossero in qualche modo collegati alla Russia, ecco, allora sì, orrore, orrore. Forse non verranno investigati. Qui c'è solo l'interesse a far credere che la Russia sia il male assoluto, per cui tutto è lecito" ha detto l'esperto.

In precedenza l'emittente britannica Channel 4 ha riferito che la società di analisi Cambridge Analytica, che ha lavorato con il presidente Donald Trump, durante la campagna elettorale, secondo i media ha illegalmente ricevuto i dati di 50 milioni di utenti di Facebook, ed è intervenuta nelle elezioni in tutto il mondo.