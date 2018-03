Distretto militare del sud riceve mortai modernizzati Sani

Circa 20 unità di mortai modernizzati 2С12А Sani sono entrati a far parte degli armamenti di fanteria del distretto militare del Sud, di stanza nella regione di Rostov.

Lo ha detto ai giornalisti il capo del servizio stampa Vadim Astafev.

"Il mortaio 2С12А Sani viene trasportato dal nuovo mezzo, altamente usabile Ural, della serie Motovoz, con motore diesel di elevata potenza e gru elettrica per la meccanizzazione del carico", ha detto.

Il mortaio modernizzato ha ottenuto una nuova piastra di base con articolazione, che consente di spostare rapidamente il fuoco senza la pesante inversione dei supporti. Il fuoco del mortaio è adattabile a tutti i calibri di mine di produzione nazionale o estera.

Il mortaio Sani è stato progettato per la distruzione e soppressione della forza viva e della potenza di fuoco del nemico, la distruzione sul campo delle strutture difensive. Ha dimostrato alta efficienza in battaglia con speciali gruppi di intelligence in una zona di montagna nel corso di un'operazione antiterrorismo nel Caucaso del Nord.