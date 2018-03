Peskov: quando ci sarà la linea diretta con Putin

"Rispondendo ad una domanda sulla data programmata per la prossima linea diretta con Vladimir Putin, il portavoce del Capo dello Stato Dmitry Peskov ha detto al quotidiano Izvestia, che si svolgerà dopo la cerimonia di inaugurazione del presidente", scrive il quotidiano.

Come indicato, la data esatta della cerimonia di inaugurazione non è ancora nota. Le elezioni presidenziali si sono svolte in Russia il 18 marzo. Secondo la Commissione elettorale centrale della Federazione russa, dopo il trattamento del 99,94% dei protocolli delle commissioni elettorali, l'attuale Capo di Stato russo Vladimir Putin vince con un margine considerevole sugli altri candidati, con il 76,68% dei voti.

Al secondo posto c'è il candidato del partito comunista, Pavel Grudinin con l'11,8% dei voti, il terzo è il leader di Vladimir Zhirinovsky con il 5,66% dei voti. Ksenia Sobchak è al quarto posto, con l'1,67% dei voti. Grigory Yavlinsky è diventato il quinto, ottenendo l'1,04% dei voti. Boris Titov, Maxim Suraykin e Sergej Baburin hanno ottenuto meno dell'1% dei voti ciascuno.

La linea diretta si è tenuta in passato il 15 giugno 2017 ed è durata quasi quattro ore, durante le quali il presidente ha risposto a più di 70 domande. Nel 2016 in linea diretta si è svolta il 14 aprile, nel 2015 il 16 aprile. La prima linea diretta ha avuto luogo il 24 dicembre 2001.