Il concorso fotografico Stenin ha coinvolto un numero record di partecipanti

Quasi 6000 fotografie da 77 Paesi: è questo il risultato da record della prima fase del concorso intitolato ad Andrei Stenin. Sono più dell'anno precedente e sono pure raddoppiati i concorrenti provenienti dall'estero. Il concorso, creato in Russia in memoria del fotoreporter di "Rossiya Segodnya" Andrei Stenin, raggiunge così nuove vette.

Dice Oxana Oleynik, curatrice del concorso Stenin e dirigente del servizio progetti visivi di MIA "Rossiya Segodnya":

Il concorso internazionale di giornalismo fotografico intitolato ad Andrei Stenin aumenta di anno in anno il numero di partecipanti, acquisendo sempre maggiore popolarità tra i giovani fotoreporter del pianeta. In tale crescita intravediamo la rilevanza professionale del concorso all'interno della comunità mondiale dei fotografi. Quest'anno, per la prima volta si sono proposti i rappresentanti di 8 Paesi nuovi nella storia del concorso: Cambogia, Togo, Ecuador, Namibia, Ruanda, Costa Rica, Myanmar e Arabia Saudita. Già ora possiamo dire che le opere del 2018 sono focalizzate soprattutto sui problemi principali del mondo moderno, ritratto da esse con immagini vivide.

© Sputnik. Damir Bulatov Alessandro Rota, il fotoconcorso Stenin ha un vincitore italiano

La prossima fase del concorso è quella che attiene alla giuria internazionale . Toccherà ai maestri della fotografia considerare i lavori dei giovani giornalisti provenienti da tutti gli angoli del globo. Sono in testa per numero di richieste di partecipazione i fotografi di Russia, Cina, India, Italia, USA e Turchia.

La short list del concorso verrà pubblicata il 22 maggio sul sito stenincontest.com. I premi del concorso saranno consegnati nell'autunno 2018, quando avrà inizio a Mosca anche la mostra con le opere dei vincitori.

A proposito del concorso:

Il Concorso internazionale di giornalismo fotografico Andrei Stenin, organizzato dal MIA "Rossiya Segodnya" sotto l'egida della Commissione della Federazione Russa per l'UNESCO, ha come obiettivo quello di sostenere i fotografi più giovani e attirare l'interesse del pubblico verso i compiti del fotogiornalismo moderno. Si tratta di una piattaforma per i giovani fotografi di talento, sensibili e aperti a tutto ciò che è nuovo, dalla quale spingono la nostra attenzione sulle persone e sugli eventi vicini a noi.

