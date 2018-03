Le organizzazioni internazionali non aiutano la Libia a risolvere il problema dell'immigrazione clandestina, ha dichiarato a Sputnik il direttore del dipartimento per la lotta all'immigrazione clandestina della Libia orientale Faraj Mumin.

"Non ci è stata fornita alcuna assistenza per l'invio dei migranti dai centri di accoglienza ai loro Paesi d'origine", ha affermato.

Secondo l'interlocutore dell'agenzia, il suo dipartimento non ha legami con le organizzazioni responsabili del lavoro sui migranti, come l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (IOM), le Nazioni Unite od altri enti internazionali.