Entra negli armamenti della flotta navale USA un sottomarino nucleare con un joystick

La forze navali americane hanno ricevuto in dotazione il nuovo sottomarino nucleare Colorado BB-45, che può essere gestito manualmente tramite un joystick della console Xbox 360.

Secondo i media statunitensi, a bordo del sottomarino manca il periscopio e al posto di tubi e obiettivi è dotato di telecamere e monitor rotanti a 360 gradi.

Ora questi mezzi saranno manovrati non da un telecomando per elicotteri da 38mila dollari, ma da un comune joystick per console da 30 $, riporta il canale televisivo "Zvezda".

Si osserva che gli operatori hanno imparato ad utilizzare questo joystick in pochi minuti. Pertanto il nuovo sottomarino consente ai militari americani di risparmiare molto denaro e tempo.