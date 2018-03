APCE riconosce problemi finanziari a causa di ritiro Russia

Nella risoluzione a disposizione di Sputnik, la commissione permanente dell'APCE osserva che "le difficoltà di bilancio dell'Assemblea sono complicate dalle decisioni adottate dal Comitato dei Ministri e dal rifiuto della Federazione Russa di pagare il primo terzo del suo contributo in conformità del bilancio per il 2018".

"Il bilancio dell'Assemblea per il 2018 è inferiore a 17,5 milioni di euro" dice il documento. La risoluzione dice che "il budget PACE di quest'anno è congelato al 9%". Quest'anno il deficit è di 1,5 milioni di euro.

Nel documento dell'APCE , viene espresso malcontento il relazione al fatto che l'Assemblea "è stata costretta a fare tagli così ingenti nel suo bilancio, già indebolito in modo significativo da un decennio di restrizioni".

Le relazioni tra la Russia e il Consiglio d'Europa hanno attraversano un periodo difficile da diversi anni. Il conflitto tra Mosca e Strasburgo aggravato nel 2014-2015 dopo che ai parlamentari russi è stato negato il diritto di voto e una serie di altri diritti nelle sessioni a causa della posizione della Crimea. Mosca ha ripetutamente espresso le sue proposte su come superare la crisi, compresa l'idea di documentare l'inammissibilità di imporre sanzioni alle delegazioni nazionali nei regolamenti. L'APCE non ha reagito in alcun modo alla proposta russa.

Alla fine di giugno dello scorso anno, il conflitto ha raggiunto un nuovo livello, e la parte russa ha dichiarato che intende sospendere parte del pagamento per il bilancio del Consiglio d'Europa per il 2017 fino a quando i poteri della delegazione non saranno pienamente ristabiliti. Nonostante la sospensione del pagamento del contributo, la parte russa ha continuato i lavori per la ratifica dei documenti.