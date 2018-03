Fisici ipotizzano esistenza di bizzare stelle nere

Il nostro universo può essere caratterizzato da oggetti estremamente bizzarri: le cosiddette "stelle nere" che non emettono luce, ma emanano onde gravitazionali al centro delle quali regna il vuoto assoluto, afferma l'astrofisico in un articolo pubblicato sulla rivista Physical Review Letters.

"Questa è la prima descrizione di come una forza repulsiva generata dalla polarizzazione quantistica di un vuoto possa dare origine ad uno stato stabile all'interno di un oggetto massiccio." Se tali stelle esistono in natura, saranno ancora più bizzarre e compatte delle stelle di neutroni, ma non si trasformeranno in buchi neri" ha commentato Grant Trembley, un astrofisico di Harvard, le cui parole sono riportate da Gizmodo.

Oggi gli scienziati credono che il vuoto, contrariamente alle nostre idee ordinarie, non rappresenti il vuoto assoluto e che sia solo un luogo vuoto. Rappresenta, in accordo con le leggi della fisica quantistica, un "mare" costantemente mosso da un numero infinito di coppie di particelle virtuali e antiparticelle che costantemente nascono e si autodistruggono. La loro interazione, secondo i fisici, dovrebbe avere un effetto speciale sul comportamento degli atomi e della luce.

Ad esempio, in questo mare quantistico influenza la polarizzazione della luce in presenza di forti campi magnetici, provocando la divisione e polarizzazione allo stesso della luce quando passa in alcuni cristalli dividendola in più fasci. Gli scienziati parlano dell'esistenza di un tale effetto dagli anni '30 del secolo scorso, ma non sono stati in grado di registrarlo ad oggi.

Questo effetto quantistico, secondo Raul Caballo-Rubio, un astrofisico dell'Università di Città del Capo (Sudafrica), può produrre alcuni degli oggetti più insoliti nell'universo. Hanno quasi la stessa densità dei buchi neri, ma non hanno un orizzonte degli eventi, e non sono singolarità e non possono trasformarsi in esse in linea di principio.

Come spiega il teorico, le particelle virtuali create nel vuoto, in determinate condizioni, ad esempio con pressioni e temperature elevatissime nelle viscere di stelle "ordinarie" morenti, iniziano a polarizzarsi fortemente e a respingersi a vicenda. Di conseguenza, una struttura insolita "incomprimibile", piena di un vuoto, appare nella parte centrale di tali astri, che interferiscce con il suo collasso gravitazionale.

Secondo Caballo-Rubio, la forza di questa "sfera del vuoto" è sufficiente per impedire alla stella di trasformarsi in un buco nero, comprimendolo a densità e dimensioni paragonabili. Questo oggetto non emetterà luce e altre forme di radiazione, ad eccezione delle onde gravitazionali che tali "stelle nere" genereranno durante i loro incontri con altri astri e altre strutture compatte

Ci sono "stelle" esotiche nella realtà, e per ora il modo in cui nascono esattamente rimane oggetto di discussioni tra gli scienziati. D'altra parte, Caballo-Rubio nota che le "stelle nere" sono in linea di principio molto simili alle stelle di neutroni.

Secondo lui, in questo caso, e nel caso la luce si conserva dal totale collasso dei fenomeni quantici: quando la pressione di un gas degenerato di elettroni nel caso delle stelle di neutroni e quando avviene la polarizzazione del vuoto quantistico nel caso delle loro cugine, le "stelle nere".Pertanto, come crede, gli oggetti da loro scoperti possono esistere non solo in teoria, ma anche nella realtà.