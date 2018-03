Media: scoperto "canale segreto" tra intelligence USA e Corea del Nord

Come riportato dagli interlocutori del canale, gli sforzi principali in questa direzione sono stati intrapresi dalla CIA, il dipartimento è favorevole alla creazione di un canale diretto per la trasmissione di informazioni. Come nota il canale, il direttore della CIA Mike Pompeo, recentemente nominato dal presidente per la carica di segretario di stato, sostiene questo tipo di "diplomazia silenziosa", condotta attraverso canali segreti, scavalcando il canale diplomatico stabilito dal Dipartimento di Stato attraverso l'ONU.

In precedenza è stato riferito che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accettato di incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un, l'incontro dovrebbe tenersi entro la fine di maggio 2018.

Come ha affermato il Ministro degli esteri sudcoreano Kang Kyung-hwa in un'intervista alla CBS, la RPDC non ha ancora dato alcuna risposta in merito all'incontro del presidente degli Stati Uniti con il leader nordcoreano. Ha notato che "ora abbiamo un canale per la comunicazione".