Nei prossimi tre anni, la Marina riceverà 40 robot marini, ha detto il comandante in capo e ammiraglio della Marina russa Vladimir Korolev.

"Abbiamo in programma di ottenere 40 sistemi robotici marini nei prossimi tre anni, che permetteranno di ispezionare e assistere i sottomarini senza nessun rischio per le persone", ha detto Korolev in un'intervista con la stazione radio Ekho Moskvy.

Inoltre, oggi nelle squadre di soccorso della flotta ci sono più di 150 sottomarini senza equipaggio telecomandati, ha aggiunto l'ammiraglio.