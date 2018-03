Ambasciatore russo parla del pericoloso aggravarsi della crisi nei rapporti con Londra

"Questo conflitto si intensifica in modo pericoloso e sproporzionato. Sono necessari moderazione e prudenza" ha detto Yakovenko in un'intervista con la testata Mail on Sunday.

Le relazioni della Federazione Russa con il Regno Unito sono peggiorate nettamente sullo sfondo dell'incidente di Salisbury, dove sono stati avvelenati l'ex colonnello in pensione dei servizi segreti sovietici, che lavorava per l'intelligence britannica, e sua figlia Julia. La parte britannica afferma che il governo russo è coinvolto nell'avvelenamento dei due con un agente nervino del gruppo Novichok. A questo proposito, il primo ministro britannico Theresa May ha annunciato una serie di misure contro la Federazione russa, tra cui l'espulsione di 23 diplomatici russi e il congelamento di tutti i contatti bilaterali ad alto livello. La Russia nega categoricamente il suo coinvolgimento nell'avvelenamento dell'ex spia.

Sabato, il Ministero degli esteri russo ha annunciato le sue misure di risposta. Per questo, sabato mattina, presso il Ministero degli esteri è stato convocato l'ambasciatore inglese Laurie Bristow. 23 impiegati diplomatici dell'ambasciata britannica sono state proclamate personae non gratae, e dovranno lasciare la Federazione Russa in una settimana. Data la disparità nel numero delle istituzioni consolari dei due paesi, viene ritirato il consenso della Russia all'apertura e al funzionamento del consolato generale britannico a San Pietroburgo. Inoltre, è stata presa la decisione di interrompere le attività del British Council in Russia in connessione con "l'instabilità della sua posizione".