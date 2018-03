Famiglia ex ufficiale Bundeswehr chiede asilo politico in Russia

La famiglia tedesca Bergfeld ha fatto appello al dipartimento consolare dell'Ambasciata russa in Lettonia per la possibilità di ottenere asilo in Russia, ha riferito a Sputnik il servizio stampa della missione diplomatica.

"Al dipartimento consolare dell'ambasciata russa in Lettonia si sono davvero rivolti dei cittadini tedeschi, la famiglia Bergfeld. Hanno chiesto della possibilità di ottenere asilo nella Federazione Russa. Essi hanno ricevuto spiegazioni adeguate circa le norme della legislazione russa in vigore nei confronti della procedura" ha detto nella stampa servizio.

In precedenza, i media hanno riferito che l'ex ufficiale della Bundeswehr, Marcus Bergfeld, e sua moglie Sonia hanno chiesto asilo politico dalla Russia per se stessi e i loro figli. Secondo Markus, a casa, lui e i suoi parenti vengono perseguitati, e teme che se ritornerà in Germania la sua famiglia sarà in pericolo.