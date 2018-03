La Turchia annuncia pieno controllo di Afrin (VIDEO)

"Oggi alle ore 8.30 con il supporto delle unità di forze armate turche entrato l'ESL è entrato ad Afrin. La città è completamente sotto il loro controllo e la maggior parte dei terroristi sono fuggiti lasciando trappole esplosive, i nostri militari e l'opposizione siriana le stanno neutralizzano. Ora li sventolano le bandiere della Turchia e dell'opposizione siriana…" ha detto parlando nella città di Canakkale. Il discorso è stato trasmesso dal canale televisivo NTV.

Lo Stato Maggiore delle forze armate turche, il 20 gennaio ha annunciato l'inizio dell'Operazione Ramo d'Ulivo contro le forze dei curdi in Siria Afrin. Insieme alla Turchia combattono i militanti dell'ESL.

Damasco ha condannato fermamente le azioni della Turchia in Africa, osservando che questo territorio è parte integrante della Siria. Mosca in connessione con la situazione in Africa ha invitato tutte le parti a rispettare l'integrità territoriale della Siria.

Lo Stato Maggiore delle forze armate turche ha pubblicato il video dal centro di Afrin:

Anche la bandiera turca è stata issata in città: