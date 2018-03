Pushkov ha commentato le previsioni di Poroshenko sull'adesione dell'Ucraina all'UE

"Poroshenko sta minacciando, come Attila, di entrare nell'Unione Europea nel giro di pochi anni, se l'Unione Europea realmente dovesse accettare l'Ucraina, allora sarà sicuramente al sua fine. Almeno momentaneamente" ha scritto Pushkov nel suo profilo Twitter.

In precedenza, Poroshenko, in un'intervista con il gruppo media tedesco Funke, ha dichiarato che l'Ucraina diventerà membro dell'Unione Europea in pochi anni. "In Germania, può essere impopolare, ma sono assolutamente sicuro che l'Ucraina entrerà nell'Unione Europea e che sarà una questione di anni, non di decenni. Non c'è nessun paese dal quale l'Europa è attratta come dall'Ucraina" ha detto il capo dello Stato.

Il Presidente ha sottolineato che creerà i presupposti affinché l'Ucraina possa diventare membro della NATO prima e poi dell'Unione Europea. "Tutti gli esperti confermano che negli ultimi tre anni, l'Ucraina ha fatto più progressi rispetto agli ultimi 25 anni", ha osservato Poroshenko.

Rispondendo alla domanda di un giornalista circa la critica dell'UE per l'indecisione nella lotta contro la corruzione, Poroshenko ha espresso fiducia che Kiev saprà soddisfare i criteri anti-corruzione per l'adesione all'Unione Europea.

"Ho creato personalmente un'infrastruttura contro la corruzione in questo paese, che è completamente indipendente, ne sono orgoglioso", ha detto il presidente.

Nel 2016, il capo della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha dichiarato che l'Ucraina non sarà in grado di aderire all'UE nei prossimi 20-25 anni. La stessa previsione che ha fatto sull'appartenenza di Kiev alla NATO.