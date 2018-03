Islamisti di Ghouta est continuano a minacciare i siriani in fuga

"In città restano ancora molti civili. Non tutti i membri della mia famiglia sono riusciti ad andarsene. I terroristi ci hanno detto che avrebbero sparato ed hanno cominciato a sparare contro di noi quando ci siamo mossi in direzione del corridoio umanitario", — ha raccontato Makha, una madre di sette bambini di Jisrain.

"Gli islamisti sfruttano il fatto che non abbiamo la radio e la televisione, dopo la preghiera radunano la gente e dicono che fuori dalla Ghouta orientale la vita è insostenibile. Quando questa mattina ci siamo radunati per andare verso le posizioni dell'esercito siriano, gli islamisti hanno ucciso mia cugina. Ci costringevano a vivere nelle cantine e non ci davano da mangiare," — racconta un uomo di Sakba.