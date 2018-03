Case automobilistiche Hyundai e Kia nel mirino delle autorità USA

Le autorità statunitensi hanno avviato un'indagine a seguito di incidenti stradali apparentemente per problemi con gli airbag in cui hanno perso la vita i passeggeri di autovetture delle compagnie automobilistiche sudcoreane Hyundai e Kia. Lo segnala la National Highway Traffic Safety Administration.

"Il dipartimento per le indagini sui difetti di produzione al momento è al corrente di 6 incidenti mortali con le autovetture Hyundai e Kia in cui non hanno funzionato gli airbag in scontri frontali… Complessivamente hanno perso la vita quattro persone nei suddetti incidenti, mentre altre sei sono rimaste ferite," —si afferma in un comunicato dell'ente governativo statunitense.

Alla fine di febbraio la casa automobilistica Hyundai aveva richiamato quasi 155.000 veicoli per difetti di produzione. Le indagini delle autorità statunitensi possono riguardare circa 425mila auto Hyundai e Kia.