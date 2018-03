Mosca rivela chi potrebbero essere i fornitori dell'agente chimico usato in Inghilterra

"In che modo hanno concluso che si tratta della pista russa se non ci hanno fornito i campioni della sostanza? Dopo tutto, logicamente, non hanno questa sostanza, non dovrebbero averla. Con quali campioni hanno fatto confronti per trarre questa conclusione? La conclusione arriva da sola, forse non è una conclusione ma pone domande: o hanno campioni che nascondono, o sono tutte menzogne, dall'inizio alla fine", ha dichiarato la Zakharova in un'intervista in tv.

Secondo la rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo, l'origine più probabile della sostanza usata in Inghilterra si nasconde dietro quei Paesi che alla fine degli anni '90 hanno effettuato intensivamente ricerche sul "Novichok": Gran Bretagna, Slovacchia, Repubblica Ceca e Svezia.

"Per quanto riguarda gli Stati Uniti, abbiamo dei dubbi", ha osservato la Zakharova.

Ha aggiunto che è possibile scoprire da quale Paese è stata sviluppata la sostanza chimica usata per avvelenare Skripal se il governo britannico e gli esperti comunicheranno la formula.