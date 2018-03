Londra: non è nei nostri interessi cessare del tutto dialogo con Russia

In precedenza, il Ministero degli esteri della Federazione Russa ha dichiarato personae non gratae 23 impiegati diplomatici dell'ambasciata britannica chiedendo loro di lasciare la Federazione Russa entro una settimana. Data la disparità nel numero delle istituzioni consolari dei due paesi, viene ritirato il consenso della Russia all'apertura e al funzionamento del consolato generale britannico a San Pietroburgo. Inoltre, le attività del British Council in Russia sono state interrotte a causa dell'instabilità della sua posizione.

"Le misure russe non cambiano i fatti: tentativi di uccidere due persone sul territorio britannico, per i quali non vi è altra spiegazione alternativa, fatta eccezione per la colpevolezza dello stato russo. È stata la Russia a commettere una flagrante violazione del diritto internazionale e della convenzione sulle armi chimiche" si legge nella dichiarazione.

"Non abbiamo alcun disaccordo con i popoli della Russia e continuiamo a credere che il nostro interesse nazionale non rifletta la cessazione totale del dialogo tra i due paesi, ma la responsabilità rimane allo Stato russo, che deve rispondere delle proprie azioni e conformarsi agli obblighi internazionali" ha detto il rappresentante del Foreign Office britannico.

Le relazioni tra la Federazione Russa e il Regno Unito sono peggiorate nettamente sullo sfondo dell'incidente di Salisbury che ha visto l'avvelenamento dell'ex colonnello dei servizi segreti sovietici Sergey Skripal, che lavorava per l'intelligence britannica, e di sua figlia Julia. La parte britannica sostiene che il governo russo è coinvolto nell'avvelenamento dei due con un agente nervino del gruppo Novichok. A questo proposito, il primo ministro britannico Theresa May ha annunciato una serie di misure contro la Federazione russa, tra cui l'espulsione di 23 diplomatici russi e il congelamento di tutti i contatti bilaterali ad alto livello.