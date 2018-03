Giappone: necessario dispiego sistemi antimissile USA

"Per quanto riguarda il posizionamento di Aegis Ashore, abbiamo più volte spiegato alla parte russa, è importante risolvere il problema del programma nucleare e missilistico della Corea del Nord" cita la dichiarazione di Kono il canale televisivo NHK.

Il Ministro degli esteri russo Sergey Lavrov ha detto ai media vietnamiti e giapponesi che il dispiegamento del segmento asiatico del sistema di difesa missilistica globale degli Stati Uniti, tra cui in Giappone e in Corea del Sud, influenza direttamente le questioni di sicurezza nazionale della Russia. Allo stesso tempo, il Ministro ha sottolineato che Mosca "rispetta il diritto del Giappone di scegliere i metodi per garantire la propria sicurezza, la scelta dei suoi partner e le forme di cooperazione con loro nella sfera militare".

Il governo del Giappone, nel dicembre dello scorso anno, ha deciso di schierare i complessi di difesa antimissile americani a terra, Aegis Ashore. È stato programmato il loro schieramento nelle prefetture di Akita nel nord-ovest del paese e in Yamaguchi nel sud-ovest. Resta inteso che il loro raggio azione può coprire l'intero territorio del paese. Ogni installazione costerà al Giappone 100 miliardi di yen (circa 890 milioni di dollari). Tokyo si aspetta che entreranno in servizio entro il 2023.

Attualmente, il sistema di difesa missilistica è stato installato sulle navi della marina del Giappone, insieme ai missili di intercettazione extra-atmosferica SM-3 e PAC-3 unità (Patriot-3) per distruggere i missili all'interno dell'atmosfera ad un'altitudine di 15-20 chilometri. Il sistema Aegis, installato sui cacciatorpedinieri, è in grado di colpire un missile balistico ad un'altitudine di 500 chilometri. La stessa abilità è posseduta dal sistema di terra. In effetti, duplicherà l'intercettazione dei missili dal mare in caso di tale necessità.