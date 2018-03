Cittadino romeno non è riuscito a dimostrare in tribunale di essere vivo

Un cittadino romeno, Konstantin Reluu, 63 anni, riconosciuto morto nel 2016, non è stato in grado di dimostrare in tribunale di essere vivo e di annullare il certificato di morte emesso per errore, secondo quanto riferito dai media rumeni.

Come osserva Agerpres, l'uomo ha perso il processo, poiché si è rivolto al tribunale troppo tardi e ora da un punto di vista legale risulta deceduto.

"Secondo i documenti ero morto, ma sono vivo e non ho alcuna fonte di reddito, e come ho già detto da defunto non riesco a trovare un posto di lavoro, non posso fare nulla in questo paese" ha detto Reliu venerdì dopo un'udienza in tribunale.

Relius ha lasciato la Romania per lavorare in Turchia nel 1992. A causa dei litigi con la sua famiglia ha perso ogni contatto con i parenti. Nel 2013, sua moglie ha fatto appello alla corte con una richiesta di riconoscere suo marito morto, quindi non ha ricevuto alcuna notizia da lui. La richiesta della donna è stata soddisfatta nel 2016.

Nel 2018, le autorità turche hanno scoperto che i documenti di Relu, sui quali si trovava sul territorio della Turchia, erano scaduti e lo hanno rimandato in Romania. Entrando nel paese, si è scoperto che legalmente risultava deceduto. Come notato dai media rumeni, al fine di ripristinare la giustizia, l'uomo dovrà fare nuovamente richiesta al tribunale.