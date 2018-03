Fonte: BMP-1 modernizzati ora in grado di abbattere aerei

I prime veicoli da combattimento di fanteria sovietici, i BMP-1, ancora oggi in servizio nell’esercito russo, sono stati equipaggiati con cannoni da 30 millimetri del BTR-82. Ora sono in grado di colpire obiettivi aerei comunicano a Sputnik diverse fonti del complesso militare-industriale.

"Attualmente, sono stati acquistati 20 moduli del BTR-82 con cannone automatico 2A72 Tale arma è più moderno del cannone installato sul BMP-1, il 2A82 Thunder. Il nuovo cannone è più funzionale del cannone precedente in quanto il nuovo modulo oltre alla funzione anticarro, può essere usato contro veicoli leggermente blindati e bersagli a bassa quota: elicotteri e persino droni" ha detto il portavoce.

Al fonte di Sputnik ha osservato che la decisione di aggiornare il BMP-1 è dovuta alla volontà di migliorare le capacità di combattimento nella lotta contro i gruppi armati irregolari.

"Abbiamo tantissimi BMP-1, ma non sono aggiornati. Mentre per i nuovi sistemi d'arma come Armata, Kurganets e Boomerang sono richiesti ancora due anni. Inoltre perché usare tecnologia all'avanguardia contro i militanti di organizzazioni terroristiche come lo Stato Islamico quando esistono mezzi militari vecchi e collaudati che ha solo bisogno di essere aggiornata" ha affermato.

Un'altra fonte ben informata dell'industria della difesa russa ha affermato che il primo lotto di BMP-1 aggiornato sarà utilizzato dall'esercito nell'estate 2018.

"Il BMP-1 è ora in fase di test di combattimento, e questa estate probabilmente già entrerà in servizio. Dato che oggi all'estero ci sono almeno 7.000 di tali macchine, il progetto di modernizzazione ha grandi prospettive nel mercato delle armi" ha detto la fonte all'agenzia.

Secondo i dati provenienti da fonti aperte, sono stati costruiti oltre 20.000 di BMP-1 (1966-1988). Attualmente, le Forze armate della Federazione Russa e Rosgvardia usano 1000 BMP, mentre 1700 sono nei depositi del Ministero della difesa. Inoltre, quasi 7000 BMP-1 sono operati oggi da più di 30 paesi.

Il gruppo terroristico dello Stato Islamico è vietato in Russia.