Media: senatori USA chiedono di bloccare il Nord Stream-2

Un gruppo di senatori repubblicani e democratici americani hanno chiesto che l’amministrazione del presidente Donald Trump blocchi il progetto del gasdotto Nord Stream 2. Lo comunica la testata The Wasington Examiner.

"Siamo preoccupati dalla continuità dei lavori di costruzione del Nord Stream 2. Ci opponiamo al Nord Stream 2 e insistiamo affinché l'amministrazione Trump usi tutti i poteri a sua disposizione per bloccare la costruzione del gasdotto" si legge nella dichiarazione dei parlamentari al Ministro delle finanze Steven Mnuchin e al vice segretario di stato John Sullivan.

I senatori sono convinti che se il progetto verrà attuato, "gli alleati e i partner americani in Europa subiranno un'influenza negativa ancora maggiore dalla Russia".

Gli autori dell'appello hanno chiesto di utilizzare "tutti gli strumenti disponibili" per questo.

Il progetto Nord Stream-2 prevede la costruzione di due linee di un gasdotto con una capacità totale di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno dalla costa russa attraverso il Mar Baltico alla Germania. La nuova pipeline dovrebbe essere costruita accanto all'attuale "Nord Stream". Il costo totale del progetto è stimato in 9,5 miliardi di euro.

Sandra Oudkirk, segretario di stato americano, ha detto in precedenza che il successo del progetto Nord Stream-2 significherebbe conseguenze geostrategiche su vasta scala per gli Stati Uniti e l'UE. Ha definito "la chiusura del mercato dell'alternativo gas naturale liquefatto e il rafforzamento della Gazprom grazie al North Stream-2" il peggior scenario per gli Stati Uniti che, a suo parere, potrebbe portare alla monopolizzazione del mercato.