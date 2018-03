Esperto: la Haspel a capo della CIA significherà il ritorno alla tortura

Gina Haspel è una veterana della CIA dal passato piuttosto controverso. È stata a capo di un cosiddetto black site, una delle prigioni create dalla CIA all'estero dopo l'11 settembre, dove venivano sottoposti alla tecnica del waterboarding (l'annegamento simulato) i terroristi si Al-Qaeda, o quelli sospettati di esserlo. La Haspel era responsabile del centro chiamato Cat's Eye, in Thailandia.

Quanto è importante il fatto che gestisse una prigione segreta?

Un senatore dell'Arizona ed ex prigioniero di guerra in Vietnam ha espresso scetticismo riguardo a questa scelta. Penso che sia un po' infastidito da questa nomina, dato che ha gestito una prigione segreta in Tailandia ed è stata responsabile di aver torturato due prigionieri con il waterbording… Sembra che ci fosse una videoregistrazione di questi interrogatori, ma la Haspel ha distrutto queste prove. Ed è molto spiacevole.

Pensa che la sua nomina alla fine sarà approvata?

Penso che al momento c'è un problema con l'approvazione: le domande sorgono, le persone annusano qualcosa e questo può mettere l'amministrazione Trump in una posizione scomoda.

Se la nomina sarà approvata questo porterà cambiamenti all'interno della CIA?

Potrebbe significare un ritorno alla tortura. Trump durante la campagna elettorale dichiarò apertamente che la CIA aveva perso l'equilibrio necessario per la tortura. Pertanto, egli ritiene che in qualche modo ciò abbia avuto un impatto negativo sulla nostra capacità di raccogliere informazioni. Questa è una dichiarazione molto contraddittoria, e mi sembra che causerà molte polemiche durante le audizioni sull'approvazione della nomina.