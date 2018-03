Esperti rivelano nuovo pericoloso problema per l’esplorazione umana di Marte

Gli scienziati americani dell'Università del New Hampshire hanno scoperto che l'impatto delle radiazioni sugli astronauti che effettuano viaggi interplanetari è più grave di quanto si pensasse in precedenza.

Gli esperti avevano espresso le loro preoccupazioni sulle radiazioni già in precedenza. Adesso nuovi studi confermano che questo è davvero un problema serio. La ragione è una diminuzione dell'attività solare, in conseguenza della quale il vento solare riflette i raggi cosmici in modo meno efficiente.

Recentemente, i ricercatori hanno analizzato i dati di un dispositivo CRaTER situato sulla stazione automatica Lunar Reconnaissance Orbiter e progettati per valutare gli effetti nocivi dei raggi cosmici e delle radiazioni solari.

Si è scoperto che le radiazioni, le cui fonti sono oggetti al di fuori del sistema solare, diventano più intense. Ciò è dovuto al fatto che il periodo di bassa attività solare ha una durata anomala.

Gli scienziati sono giunti alla conclusione che le radiazioni a cui saranno esposti gli astronauti che voleranno su Marte aumenteranno del 30%.