Afghanistan “la Russia potrebbe darci regalari degli elicotteri”

Ha ricordato la lunga cooperazione tecnico-militare tra i due paesi. "Le forze armate dell'Afghanistan ancora oggi sono per la maggior parte equipaggiate con armamenti russi e sovietici. A nostra volta abbiamo acquistato dalla Russia elicotteri Mi-17 e Mi-35. Alcuni di questi sono ora in servizio, mentre altri necessitano una manutenzione totale o un prolungamento della vita d'utilizzo" ha detto l'ambasciatore.

A detta sua la parte afghana è interessata ad acquistare elicotteri russi, in quanto si sono dimostrati efficaci in Afghanistan.

Kabul sostituisce le armi russe, ridotto potenziale militare

Con questo ha osservato che il governo afghano non ha abbastanza fondi per l'acquisto di questi velivoli, mentre gli americani si rifiutano di stanziare fondi per questo fine come in passato. Tuttavia ha ricordato Kochai che gli americani sono pronti a dare gratuitamente a Kabul degli elicotteri Black Hawk. A detta sua anche la Russia potrebbe fare lo stesso donando degli elicotteri Mi-35 necessari all'esercito afghano per le operazioni antiterrorismo. Un tale gesto di buona volontà delle autorità russe nel quadro di riferimento della lotta unitaria contro il nemico comune, ovvero il terrorismo internazionale, verrebbe senza dubbio apprezzato dall'opinione pubblica dei due paesi, e dalla comunità internazionale" ha detto l'ambasciatore.

Il portavoce presidenziale russo per l'Afghanistan Zamir Kabulov ha affermato che già dal 2016 Mosca e Kabul discutono varie opzioni per la consegna degli elicotteri d'attacco Mi-35. Secondo lui, l'Afghanistan vorrebbe ricevere questi elicotteri "possibilmente gratis", ma la Russia è pronta per le consegne solo su base commerciale.