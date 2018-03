NI rivela perché gli USA non dovrebbero vendere i Javelin all'Ucraina

La fornitura di armi letali a Kiev non aiuterà Washington a risolvere i suoi compiti in Ucraina, scrive l'ex tenente colonnello dell'esercito degli Stati Uniti, ora analista militare Daniel Davies in un articolo per il National Interest.

Il documento della direzione militare del Pentagono indica che la vendita di sistemi missilistici anticarro Javelin sono nell'interesse degli Stati Uniti per "rafforzare la sicurezza di Ucraina".

Davis sottolinea che Kiev non è un alleata di Washington, quindi non è chiaro se valga la pena rischiare il deterioramento delle relazioni con la Russia per questo scopo.

"L'alleanza militare ci obbliga a sacrificare il nostro popolo a beneficio degli alleati. Tali significativi sacrifici sono possibili se sono in gioco i principali interessi nazionali dell'America. È altrettanto importante che l'altra parte sia pronta a sacrificare qualcosa per la sicurezza degli Stati Uniti. In questo caso ne una parte né l'altra è disponibile a fare questo. In questo caso ci guadagna solo Kiev, e l'America si assume tutti i rischi" dice l'analista.

Secondo Davis, la fornitura di 210 missili è sufficiente per 4-5 battaglioni di fanteria o meccanizzati e contribuirà a risolvere i problemi tattici locali di Kiev, ma in termini strategici non è sufficiente a cambiare l'equilibrio delle forze sul campo di battaglia.

Il Dipartimento di Stato ha precedentemente approvato la vendita in Ucraina di 37 complessi di difesa missilistica Javelin e 210 missili per $47 milioni. Gli specialisti americani insegneranno ai militari ucraini a come usare i sistemi.

La Russia si è ripetutamente opposta alla fornitura di armi letali a Kiev, poiché questo passo non farebbe che aggravare la situazione nella zona di conflitto.