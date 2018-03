Esperti: cosa piace ai bambini di oggi

All'indagine hanno preso parte più di 3000 bambini e 7000 genitori.

"L'attuale generazione di bambini 0-5 anni sta crescendo in un ambiente di media qualitativamente diverso: la loro infanzia si trova nel periodo d'oro dell'animazione russa. Hanno abitudini e preferenze dei media qualitativamente diverse e queste abitudini non solo cambiano attivamente, ma pongono anche le condizioni preliminari per i cambiamenti sistemici dell'industria dei media, e per il futuro del comportamento dei consumatori", ha detto il direttore del MOMRI Kirill Tanaev.

Dallo studio risulta che i bambini che i bambini sono consumatori di diversi tipi di contenuti: TV (72%), stampa (77%), ludico (71%) e altri. Le attività mediatiche più popolari per i bambini fino a 12 anni sono la lettura (autonoma o con i genitori) e la televisione. Il televisore nel 2017 è il dispositivo digitale più importante per il bambino in età prescolare, mentre il principale gadget dell'adolescente è lo smartphone.

Un nuovo fenomeno è l'usufruire quotidiano dei bambini di contenuti video su YouTube (48% dagli 0 ai 12 anni), l'uso dei programmi di messaggistica istantanea e la comunicazione dei bambini di 8-10 anni sui social network (36% 8-12 anni). I giochi sugli smartphone o sui tablet sono un attività per un bambino su 2 dagli 0 ai 12 anni (45%).