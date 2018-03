In Antartide degli uccelli hanno “derubato dei ricercatori lettoni, comunica Sputnik Lettonia citando Skaties.lv.

Come comunicano i membri della spedizione, degli uccelli, in particolare anche dei pinguini, spesso osservano le attività dei geologi, ma il problema principale è causato dagli stercorari di McCormick. Secondo gli scienziati, questi uccelli spostano o portano via completamente gli strumenti di ricerca.

Nonostante questo, i geologi lettoni continuano il loro lavoro, raccogliendo i campioni necessari per ulteriori analisi dopo la spedizione.

La spedizione degli scienziati lettoni in Antartide è iniziata un mese fa. Lo scopo del viaggio è studiare la struttura interna dei ghiacciai. Inoltre i ricercatori sperano di riuscire a comprendere i processi iniziati nella regione a causa dei cambiamenti climatici.