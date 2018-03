Capo delegazione finlandese propone regime senza visti per Crimea

Il presidente dell’associazione dell’amicizia russo-finnica Daria Skippari-Smirnova ha proposto di organizzare un regime senza visto per i finlandesi che vogliono recarsi in Crimea e avviare un volo diretto con Helsinki.

"Abbiamo già parlato con una compagnia aerea finlandese che sarebbe interessata a questa possibilità" ha detto lei.

La delegazione finlandese si è recata in Crimea dopo il reintegro della penisola con la Russia. La visita di sette giorni è stata organizzata per stabilire legami culturali e amichevoli. Gli ospiti soggiorneranno in Crimea fino al 20 marzo.

L'interlocutore dell'agenzia ha lamentato che la via verso la Crimea è stata dura e lunga a causa della mancanza di voli diretti.

Secondo lei, per i turisti finlandesi potrebbero essere aperti dei resort di Crimea.

"Si può andare in vacanza in Italia, ma è possibile anche qui in Crimea Qui il clima è anche mite, ma molto più economico Anche se abbiamo notato che i prezzi di Crimea sono superiori a quelli per esempio di San Pietroburgo" ha detto il capo della delegazione.

Skippari-Smirnova ha anche notato che nei loro piani è prevista l'apertura del Centro culturale finlandese in Crimea.