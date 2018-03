Società russa svela dettagli dei testi di volo del drone “Sirius”

Il drone civile di alta quota Sirius, in grado di volare per diversi giorni, ha compiuto il suo primo volo di test ed è atterrato senza problemi, ha riferito a Sputnik il direttore della società produttrice Alexander Begak.

"Lo scopo del nostro progetto era creare un velivolo civile di alta quota competitivo a livello globale, anche per la regione artica. Il drone può trovarsi in quota di volo per molti giorni e funzionare da trasmettitore di radiosegnali, effettuare il telerilevamento della Terra e monitorare le navi alle latitudini polari. Può eseguire operazioni di ricognizione sul ghiaccio," — ha detto Begak.

Ha osservato che Sirius può essere dotato di apparecchiature di controllo e gestione per sciami di droni, nonché eseguire altre operazioni speciali.