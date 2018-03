La NASA rivela i primi piani concreti per la costruzione della base lunare

La stazione lunare orbitale Deep Space Gateway sarà progettata non solo per condurre esperimenti nell'orbita del nostro satellite naturale, ma anche per compiere spedizioni sulla sua superficie, riporta Space.com citando i rappresentanti della NASA.

"Nonostante Deep Space Gateway sarà molto più piccola della ISS, è improbabile che possa essere presidiata in modo permanente, la stazione lunare fornirà agli scienziati non meno funzioni rispetto alla piattaforma orbitante terrestre. Come c'è stato detto dagli scienziati, può ruotare su un'orbita molto interessante che permette di controllare e guidare i robot sulla Luna o per fare una spedizione in superficie", — ha dichiarato Ben Bussey, ricercatore capo del dipartimento dei voli umani nello spazio sulla NASA.