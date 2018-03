Sondaggio rivela quanti ucraini sognano di emigrare

"Circa il 65% degli ucraini intervistati ha dichiarato di non volersi trasferire all'estero, il 27% degli intervistati ha dichiarato di valutare un piano per emigrare", si afferma nella nota esplicativa del sondaggio pubblicata sul web.

Secondo il sondaggio, soprattutto i giovani con età inferiore ai 35 anni hanno espresso il desiderio di trasferirsi all'estero.

La metà degli intervistati ha dichiarato che vorrebbe vedere il futuro dei propri figli in Ucraina, un quarto sogna invece una vita nell'Unione Europea per i propri figli, il 7% negli Stati Uniti, il 2% in Russia, il 13% non ha saputo dare una risposta.