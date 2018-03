La “Dea” dalle lunghe gambe fa impazzire internet

La modella e il bodybuilder svedesi sono diventati famosi in tutto il mondo a causa delle gambe assurdamente lunghe di lei. Il nome della ragazza è Ia Ostergren, è alta 178 centimetri e le sue gambe sono lunghe ben 108 centimetri. Da ragazzina, la ragazza svedese era una adolescente magra, goffa e allampanata e non godeva di popolarità tra i ragazzi. Poi ha deciso di mettersi al lavoro e, trasformando i suoi difetti in virtù, si fa ora ammirare dal mondo intero.

A post shared by @iostergren on Feb 16, 2018 at 7:29am PST

Nel 2013, Iya ha sposato il campione svedese di bodybuilding Torbjørn Ostergren e ha dato alla luce due figlie. Per aiutare la moglie a riprendersi più velocemente dopo il parto, il marito stesso si è impegnato ad allenarla. Secondo Torbjorn, ora nel suo paese natale la sua bella moglie viene invidiata e chiamata "dea scandinava".

Grazie alla sana alimentazione e ai regolari esercizi fisici, il suo corpo ha acquisito proporzioni femminili: fianchi arrotondati, glutei sodi, mani aggraziate, vita sottile e le stesse gambe infinitamente lunghe. Il successo della ragazza ha ispirato molte persone in tutto il mondo. Più di 140 mila persone si sono già iscritte alla sua pagina Instagram phytonyashi.

I follower non si risparmiano con i complimenti, ed è interessante che tra loro ci siano molte persone di lingua russa. Proprio per i russi Iya ha iniziato ad aggiungere hashtag in lingua russa ai suoi post.

"Iya, sei una motivatrice per me", "Grazie per i tuoi risultati, sei molto stimolante per gli altri", "Che bellezza!", "Ora vado anche in palestra, il tuo corpo per me è il limite dei sogni", "Ti sei fatta da sola, ben fatto!","Le tue gambe sono infinite!"