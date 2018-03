Grazie a propaganda antirussa flusso turistico da USA in Russia quadruplica

In 9 mesi dal 2017 il servizio di frontiera della Russia ha registrato una crescita del 25% del numero di turisti americani nel paese rispetto allo stesso periodo nel 2016. “La propaganda antirussa suscita grande interesse nel cittadino americano per il nostro paese” ha osservato il capo di Rosturism Oleg Safonov in una intervista con Izvestya.

Secondo Safonov l'incremento del flusso turistico è dovuto alla campagna occidentale atta a screditare la Russia. Agli americani vengono raccontate "leggende" su quello che accade in Russia provocando il desiderio di venire nel paese per vederlo con i propri occhi. Come ha sottolineato Rosturism, i turisti dagli Stati Uniti, non rimangono delusi da quello che vedono in Russia. "Vedono un paese moderno, pacifico e sviluppato" ha detto Safonov.

Il capo di Rosturism ha anche raccontato dei futuri piani per l'incremento del flusso turistico nella Federazione Russa da altri paesi e ha aggiunto che entro il 2022 sarà possibile incrementare il turismo del 20-25%.