Missile ipersonico Avangard: possibile entrata in servizio in 2019

Il nuovo missile ipersonico strategico russo Avangard entrerà in servizio nelle forze armate non più tardi del 2019 ha comunicato la fonte nel complesso militare-industriale russo.

"Il complesso Avangard "dopo la produzione della prima serie di testate e nel caso di un lancio di controllo di successo dei missili con questa apparecchiatura di combattimento potrebbero entrare in servizio entro la fine del 2018. La termine massimo per la sua entrata in servizio e il dispiegamento è il 2019" ha detto la fonte ai media russi.

Egli ha osservato che con l'adozione del sistema Avangard nelle divisioni delle Forze missilistiche strategiche il numero dei missili in assetto di combattimento non aumenta.

Ai primi di marzo, è stato riferito che il complesso strategico Avangard in grado di volare a velocità ipersoniche e con testata manovrabile è entrato in produzione di serie.

Ricordiamo che il 1 marzo il presidente Vladimir Putin nel messaggio annuale all'Assemblea Federale ha annunciato che la Russia possiede armi ipersoniche. Così secondo il capo dello Stato la Russia ha testato con successo velivoli ipersonici (il sistema di "Dagger") e 1 dicembre 2017 sono entrati in servizio nel sud del paese.