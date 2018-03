Usa, caccia si schianta in mare durante addestramento: piloti salvi

La Marina militare degli Stati Uniti in una nota ha detto di aver recuperato due piloti lanciatisi col paracadute prima che il loro caccia a reazione Super Hornet F / A-18F si schiantasse al largo della Florida. Al momento sono in corso le indagini per determinare la causa dello schianto.

"Gli squadre di salvataggio — si legge — hanno recuperato entrambi i piloti dall'acqua, sono stati portati in ambulanza al centro medico di Lower Keys".

Nella nota si ricorda che l'aereo era in volo d'addestramento. Secondo quanto riferito da un ufficiale in precedenza, il jet si è schiantato nei pressi di Key West, in Florida.