Per diplomazia russa l'intervento di Theresa May è una provocazione inedita

"Riteniamo assolutamente inaccettabile e indegno il fatto che il governo britannico per i suoi obiettivi politici scellerati sia andato nella direzione dell'aggravamento dei rapporti bilaterali, annunciando una serie di azioni ostili, tra cui l'espulsione dal Regno Unito di 23 diplomatici russi," — si afferma in un comunicato del ministero degli Esteri russo.

Queste azioni minano le basi di un dialogo normale tra Mosca e Londra, sostengono i diplomatici russi.

"E' ovvio che ricorrendo a metodi unilaterali e non trasparenti di indagine per questi fatti, le autorità britanniche hanno di nuovo tentato di scatenare un'indiscriminata campagna antirussa," — ha evidenziato il ministero degli Esteri.

Il dicastero diplomatico russo ha inoltre aggiunto che le misure di risposta "non si faranno aspettare".

Le accuse di Londra

Oggi il primo ministro britannico Theresa May ha detto che a seguito del "caso Skripal" Londra è costretta ad espellere 23 diplomatici russi, sospendere tutti i contatti bilaterali con la Russia e annullare l'invito al ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov per recarsi in visita nella capitale del Regno Unito.Allo stesso tempo la May ha osservato che rompere completamente i rapporti con Mosca "non è nell'interesse di Londra", ma le relazioni tra i due Paesi "non possono essere normali."

Inoltre il premier britannico ha annunciato che Londra sarà rafforzerà i controlli sugli aerei provati e renderà più scrupolosi i controlli di sicurezza alla dogana. Theresa May ha promesso di congelare gli asset dello Stato russo se "verrà provato che possono essere utilizzati per minacciare la vita o i beni dei cittadini britannici."