Kabul sostituisce le armi russe, ridotto potenziale militare

Mosca è stupita dal fatto che USA e NATO hanno imposto a Kabul di sostituire gli armamenti russi, cosa che porterà ad una riduzione del potenziale militare delle forze armate afghane, ha dichiarato in una intervista con Sputnik il direttore del secondo dipartimento per l’Asia del Ministero degli esteri, Zamir Kabulov.

"La linea di Stati Uniti e NATO per l'imposizione a Kabul di sostituire le armi e i velivoli russi ci sorprende in quanto porterà ad una riduzione del potenziale militare afghano" ha detto Kabulov.

Ha ricordato che l'accordo bilaterale intergovernativo tra Mosca e Kabul per la fornitura di armamenti russi è entrato in vigore a novembre 2016. Il documento forma una base normativo-giuridica per un'assistenza russa per armare ed equipaggiare le forze di sicurezza afghane.

"Al momento, sono in corso trattative per la riparazione di pezzi di ricambio dell'Aviazione militare dell'Afghanistan per elicotteri di produzione russa (sovietica)" ha aggiunto Kabulov.