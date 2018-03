Skripal, Cremlino: risponderemo a eventuali sanzioni Regno Unito

"Non appropriato suggerire teorie su avvelenamento avvenuto in territorio straniero".

La risposta di Mosca a eventuali iniziative britanniche contro i media russi dopo il caso Skripal non si farà attendere e sarà improntato sul principio di reciprocità. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Che ha sottolineato come l'avvelenamento dell'ex funzionario dell'intelligence russa a Salisbury, non sia affare del Cremlino.

"Proporre teorie su quanto accaduto è inappropriato: il Cremlino non indaga su fatti del genere, specialmente quelli che hanno avuto luogo al di fuori del nostro territorio".