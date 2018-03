Truppe aviotrasportate ricevono nuovo sistemi antiaerei

“Le consegne del sistema antiaereo a corto raggio Ptizelov paracadutabile alle Truppe Aviotrasportate sono pianificate entro il 2022. Entreranno in servizio nelle divisioni della batterie missilistiche antieree e d’assalto delle Truppe aviotrasportate" ha detto.

Serdyukov ha detto che ora è in fase di elaborazione la documentazione di progetto, all'interno della quale, in conformità con i requisiti presentati nel compito tattico e tecnico, l'intero complesso sarà integrato.

Il complesso non è progettato per l'utilizzo solo nelle truppe aviotrasportate, ma anche per tutti gli altri tipi di truppe.

Ptizelov è progettato sulla base del veicolo da combattimento BMD-4M. Ciò consentirà al sistema antiaereo di essere trasportato e paracadutato dai velivoli da trasporto militari esistenti.