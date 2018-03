Afghanistan, Mosca: a cosa serve la presenza USA

Gli Stati Uniti mantengono la loro presenza in Afghanistan al fine di esercitare un'influenza sui paesi limitrofi e sui rivali regionali, ossia Russia, Iran e Cina: lo ha detto Zamir Kabulov, direttore del secondo dipartimento asiatico del ministero degli Esteri russo in un'intervista.

"A nostro avviso — ha spiegato —, gli Stati Uniti sono in Afghanistan principalmente con l'obiettivo di controllare e influenzare i processi politici nei paesi limitrofi, e anche di dimostrare il loro potere ai suoi rivali nella regione, principalmente Cina, Russia e Iran. Gli Stati Uniti stanno chiaramente cercando di raggiungere la destabilizzazione dell'Asia centrale e poi trasferirla in Russia per presentarsi successivamente come l'unico difensore contro le minacce potenziali ed emergenti nella regione".