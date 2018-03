Skripal, Chizhov: linguaggio ultimatum non funziona con Russia

© AP Photo/ Kirsty Wigglesworth Skripal, ambasciata russa: Nessuna prova nostro coinvolgimento

La Russia non teme nulla, il linguaggio degli ultimatum non funzionerà: lo ha detto l'inviato russo all'Unione europea Vladimir Chizhov, commentando l'avvelenamento dell'ex agente russo Sergei Skripal e l'ultimatum lanciato dal primo ministro britannico Theresa May per avere spiegazioni da Mosca.

"Sfortunatamente — ha spiegato Chizhov a Euronews — Londra ha scelto il linguaggio degli ultimatum, e posso dire fin dall'inizio che tale linguaggio non funziona con la Russia. La Russia non teme nulla. Si rammarica, sì. Io mi sono rammaricato nell'ascoltare i dibattiti nel parlamento britannico e le dichiarazioni ufficiali, invece questa situazione dovrebbe essere adeguatamente risolta, e la Russia avrebbe dovuto essere invitata a prendere parte alle indagini".