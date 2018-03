Scienza, morto l'astrofisico britannico Stephen Hawking

L'astrofisico britannico Stephen Hawking è morto nelle prime ore di oggi all'età di 76 anni: lo hanno annunciato in un comunicato i suoi figli, Lucy, Robert e Tim.

"Siamo profondamente rattristati — hanno detto, così come riportato dalla BBC — dal fatto che il nostro amato padre sia morto oggi. Era un grande scienziato e un uomo straordinario il cui lavoro e eredità vivrà per molti anni… Una volta disse: "Non sarebbe molto un universo se non fosse la casa delle persone che ami". Ci mancherà per sempre".