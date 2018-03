Tricheco polare disturba lavoro di due operai in Siberia (VIDEO)

Il corrispondente video è stato pubblicato su YouTube.

Nel video si vede come il tricheco osserva gli operai per un po', dopodichè si immerge in acqua.

Secondo l'autore del video, Alexander Ignatov, l'animale è emerso inaspettatamente per prendere fiato. "Non facciamo buchi per lui, ma pe per noi, per misurare il sedimento di limo, ci disturba", ha scherzato Alexander.

Il giorno prima si è saputo che nello stesso villaggio è apparso un orso polare. Camminava tra le carrozze dei turnisti ed ha cercato persino di entrare in una di esse.