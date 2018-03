Determinata la “città più intelligente” del mondo

Singapore è stata riconosciuta come la "città più intelligente" del pianeta alla fine del 2017. E' stato il miglior centro abitato per mobilità, salute, sicurezza pubblica e produttività, secondo i risultati di uno studio condotto dalla società di consulenza Juniper Research in collaborazione con Intel.

Secondo il comunicato, la Città-Stato asiatica è riuscito a perfezionare l'assistenza medica, creando dispositivi che aiutano le persone anziane a monitorare le condizioni di salute e comunicare a distanza con i dottori.

Di rilievo è stato anche il sistema informatico integrato di Singapore, che ha migliorato la rete stradale, permettendo agli automobilisti di risparmiare 60 ore l'anno di guida. Il sistema di videosorveglianza aiuta la polizia a rispondere rapidamente alle infrazioni di legge.

Al secondo posto di questa classifica c'è Londra, seguita da New York, San Francisco e Chicago. Tra le città della UE quelle con le infrastrutture più sviluppate sono Berlino (settima posizione) e Barcellona (nona posizione).