Ankara ricorda agli USA che Incirlik è una base militare turca

In precedenza, il Wall Street Journal ha denunciato la cessazione delle operazioni militari statunitensi dalla base aerea di Incirlik in Turchia, che, secondo la pubblicazione, è legata alla tensione nei rapporti tra Ankara e Washington. Secondo la fonte della pubblicazione nel comando militare statunitense, le truppe americane possono finalmente lasciare la base militare turca.

"Incirlik è una nostra base, non è una base della NATO", ha detto Cavusoglu in un incontro con gli studenti del MGIMO.

"È interessante che di recente gli Stati Uniti inviano armi al gruppo YPG (forze di difesa curde). Inoltre, gli Stati Uniti non hanno estradato in Turchia il cittadino turco Fethullah Gulen e i suoi sostenitori. Abbiamo detto apertamente ai colleghi americani che se non ce li darete, il popolo chiederà di chiudere la vostra base" ha aggiunto il Ministro degli esteri turco.